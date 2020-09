Nel cambio Dzeko-Milik, la Roma ci guadagnerebbe? I numeri dicono di sì, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera

Non quelli totali, che hanno tratto in inganno parecchi commentatori, ma quelli relativi ai minuti giocati. Perché Edin è partito titolare in 188 partite su 222 (84,6%), Arkadius solo in 69 su 122 (56,5%). Con la loro media in A, giocando 90’ in 38 gare Milik segnerebbe 25-26 gol, Dzeko 19-20.