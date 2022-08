Milik e Belotti ok: Juventus-Roma è già cominciata

I due attaccanti arrivano per far i vice di Vlahovic e Abraham

Tutti a caccia di gol. Sono gli attaccanti a rendere effervescente l’ultima settimana di trattative consentendo a Mourinho e Allegri di tirare un sospiro di sollievo, scrive Monica Colombo su Il Corriere della Sera. Il Gallo Belotti è a un passo dalla Roma, tanto da rendere ipotizzabile la sua convocazione già per l’imminente sfida con la Juve a Torino. L’affare si è sbloccato ieri dopo che Thiago Pinto ha raggiunto con la Cremonese l’intesa per cessione di Felix. La punta si trasferisce alla corte della neopromossa per la cifra di 6 milioni più 2,5 di bonus e la percentuale del 10% sul ricavato da futura rivendita.