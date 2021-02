Miki, Veretout e Mayoral sono già in doppia cifra

Ci sono squadre che dipendono da un calciatore. E poi c’è la Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Dopo la vittoria di giovedì a Braga, i giallorossi detengono un piccolo record: hanno tre calciatori con più di 10 gol, tra Serie A e coppe. Si tratta di Mkhitaryan, Veretout e Borja Mayoral.

L’armeno guida la classifica dei marcatori giallorossi con 11 reti ed è l’unico ad aver segnato in tutte le competizioni: 9 in campionato, 1 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Edin Dzeko con la rete segnata al Braga è salito a quota 9 e molto presto, è quello che spera Paulo Fonseca, anche lui arriverà in doppia cifra.