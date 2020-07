Miki rescinde con l’Arsenal: “Resto qui”

Alla fine ci ha pensato Raiola. Il lavoro ai fianchi dell’Arsenal da parte dell’agente, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, hanno portato alla rescissione del contratto di Mkhitaryan coi Gunners: “Mi fa molto piacere la prospettiva di rimanere un altro anno qui – dice l’armeno – perché ci sono ancora obiettivi che voglio raggiungere”.

Felice Fonseca, estimatore dell’attaccante, che vuole costruire una Roma sempre più esperta. Per questo sono in uscita elementi come Kluivert e prodotti del settore giovanile come Riccardi.

Intanto la società non ha fatto valere il diritto di recompra da 15 milioni per Frattesi. Difficile far restare a Roma anche Smalling, e allora si è tornato a parlare anche di Vida, difensore in uscita dal Besiktas, che è stato cercato anche la scorsa estate.