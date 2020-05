Mercato Roma, Petrachi aspetta quattro “sì”

Come nel più classico dei talent show, nel suo filo diretto con l’Inghilterra e la Spagna, Gianluca Petrachi si aspetta “quattro sì”, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il attesa che la Figc recepisca le direttive della Fifa, già approvate dalla Uefa, il d.s. romanista sta infatti lavorando in queste ore con Manchester United, Arsenal, Chelsea e Atletico Madrid al prolungamento, fino al termine della stagione e quindi oltre la naturale scadenza del 30 giugno, dei prestiti di Smalling, Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic, in rigoroso ordine di importanza.

Per quanto riguarda Smalling, i contatti con lo United vanno avanti da tempo e i discorsi fatti non si limitano solo al prolungamento del prestito fino ad agosto, per il quale mancano solo alcuni dettagli, ma anche alla possibilità di riscatto da parte della società giallorossa. Il Manchester vorrebbe definire già da adesso un prezzo, perché il centrale ha molto mercato, e ci sono altre squadre (comprese Juventus e Inter) alla finestra.

Dovrebbe essere più facile raggiungere l’accordo con l’Arsenal per Mkhitaryan, anche grazie all’intermediazione di Mino Raiola. Il prolungamento del prestito fino ad agosto pare scontato, ma le due società anche in questo caso stanno lavorando per un riscatto definitivo.

L’operazione più semplice, in teoria, dovrebbe essere quella con il Chelsea per Zappacosta. L’interesse di tutte le parti in causa, infatti, è di prolungare il prestito anche per la prossima stagione, visto che in questa l’esterno destro non ha praticamente mai giocato a causa dell’infortunio al crociato. Era stato preso per fare il titolare, ora che sta meglio potrà mostrare il suo valore. Il destino di Nikola Kalinic sembra segnato: il prossimo anno tornerà all’Atletico Madrid.

Alla voce vice-Dzeko per il futuro si sta trattando Nahuel Bustos, attaccante argentino classe ‘98 in forza al Talleres.