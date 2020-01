Mercato, primo obiettivo è ridurre l’organico

Il mercato della Roma entra nel vivo. Petrachi, che avrà difficoltà a migliorare l’attuale rosa giallorossa, proverà soprattutto a snellire l’organico per ridurre il monte ingaggi. Come riporta Il Corriere della Sera, Nzonzi, in rotta con il Galatasaray, potrebbe andare o al Lione o in Inghilterra al West Ham o all’Everton. Con i turchi, invece, potrebbe andare Cetin, richiesto in prestito. L’offerta per portare Smalling definitivamente in giallorosso è ormai agli sgoccioli con domanda e offerta molto vicine che si aggirano intorno ai 18 milioni. Il Manchester United monitora anche Under, valutato 40 milioni. In caso di partenza del turco i giallorossi virerebbero su Politano. Altri due ingaggi di cui liberarsi sono quelli di Pastore e Perotti, che però vogliono rimanere, come Kalinic.