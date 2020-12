Mediano o difensore, Cristante è una garanzia

Daniele De Rossi, nella sua ultima conferenza da calciatore della Roma, aveva indicato in Bryan Cristante un esempio da seguire. “Arriva da Bergamo, ma io ne voglio cento di giocatori come lui perché anche se non è nato a Roma ci mette l’anima da romanista“. Poco apprezzato da buona parte della tifoseria, per Paulo Fonseca è insostituibile, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Centrocampista di professione, il portoghese lo ha trasformato in regista difensivo ma soprattutto ne apprezza la disponibilità tattica e il suo fare gruppo: mai una polemica né una critica, in stagione ha anche indossato la fascia da capitano. “Se c’è una cosa certa – le parole di ieri di Fonseca – è che Cristante giocherà, anche se non so ancora in quale posizione“.