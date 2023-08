Mazzone, allenatore di tutti i giallorossi Il saluto di Totti: “Eternamente grazie”

L’addio al mister. Petruzzi e Muzzi: "Per noi è stato un altro padre". Giannini: "Un uomo onesto". Rosella Sensi: "Avevi valori ora perduti"

"Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma!". Non poteva mancare il ricordo della società giallorossa, che ha chiesto l’autorizzazione di mandare in campo la squadra con il lutto al braccio, per Carlo Mazzone. Uno degli allenatori che sono rimasti più impressi nella mente dei tifosi. Tra i suoi meriti più importanti - sottolinea Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - c’è sicuramente quello di aver accompagnato la crescita di Francesco Totti, che aveva debuttato in Serie A con Boskov ma giocato per la prima volta da titolare sotto la guida di Mazzone: "Padre, mister e maestro. Eternamente grazie. Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me", il pen-siero del Capitano romanista. Carlo Mazzone è stato anche il primo allenatore sotto la presidenza di Franco Sensi."Un dolore enorme - le parole su Instagram di Rosella Sensi -, uno spazio incolmabile".

Un altro monumento romanista come Bruno Conti, che oggi sarà in panchina al posto di José Mourinho, lo ha ricordato così: "Buon viaggio Carletto, sempre nei nostri cuori". "Una persona eccezionale, un uomo meraviglioso e un allenatore incredibile", le parole di Giuseppe Giannini. "Ciao mister e grazie di tutto" è il pensiero di Ubaldo Righetti. Fabio Petruzzi è distrutto: "Per me era come un padre, non lo sentivo da un po’ e negli ultimi tempi il mio pensiero è andato spesso a lui. Gli devo tutto".

Parole simili sono quelle di Roberto Muzzi: "Per me è stato un secondo papà, mi ha guidato sul lato umano e calcistico. Verso i suoi giocatori era protettivo in maniera pazzesca".