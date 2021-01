Mayoral verso il suo record, la Roma aspetta il salto di qualità

Da un lato c’è da risolvere la questione-Dzeko, che mette ansia alla dirigenza della Roma, in attesa di capire se riuscirà a cedere l’attaccante già a gennaio o se dovrà aspettare fine stagione, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Dall’altra c’è la consapevolezza che, per la prima volta da anni, si è riusciti ad «azzeccare» il vice del bosniaco, cioè Borja Mayoral.

Dopo un fisiologico periodo di adattamento, l’attaccante spagnolo in prestito dal Real Madrid – la Roma potrà riscattarlo per 15 milioni di euro al termine di questa stagione o 20 alla fine della prossima – sta facendo vedere un po’ delle sue doti. È

Voleva giocare con continuità e la Roma, seppure con un mostro sacro come Dzeko davanti, gli era subito sembrata la scelta migliore per la sua carriera. Per il momento sta avendo ragione lui, e anche per la Roma il salto di qualità rispetto al recente passato, almeno dal punto di vista realizzativo, è notevole: nei suoi due anni in giallorosso, infatti, Schick ha segnato 8 reti in 58 partite complessive. La stessa cifra (arricchita da 5 assist) è stata già raggiunta da Borja, ma in 20 gare (comprese le coppe), di cui solo 11 dal primo minuto. Già superato anche Kalinic, ora al Verona, che si era fermato a 5 gol in 19 partite. La media gol stagionale dello spagnolo è di un gol ogni 115’ (quella di Dzeko in questa stagione è di uno ogni 164’), ma se prendiamo in considerazione solo il campionato la media scende: in 399’ spalmati in 13 presenze (solo 4 dal primo minuto) ha realizzato 5 reti, con una media di una ogni 80’.