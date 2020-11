Mayoral: “Tutto facile con Pedro e Mkhitaryan”

Esame superato per la Roma spagnola, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Alla certezza Pedro si sono aggiunte le sorprese Borja Mayoral, al suo primo gol in campionato dopo la doppietta in Europa League con il Cluj, e Gonzalo Villar. L’ex attaccante del Real Madrid ha convinto. “La presenza di Pedro – le sue parole – mi ha aiutato molto, non solo perché siamo entrambi spagnoli ma perché lui e Micki sono calciatori di grande esperienza. Ci parlo molto, averli al mio fianco mi aiuta tanto. Sono qui solo da un mese e mezzo ma mi sto adattando. Quando si arriva in un nuovo club e tutti ti accolgono bene è molto importante. Mi sento a mio agio sia dentro sia fuori dal campo, speriamo che le cose continuino in questo modo. Le difese italiane sono forti: cerco sempre la porta e provo ad attaccare gli spazi, grazie al mister sto imparando molto“.