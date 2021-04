Mayoral ha battuto la maledizione del vice-Dzeko

Anche se giovedì sera contro l’Ajax quasi sicuramente si accomoderà di nuovo in panchina, Borja Mayoral nella sua prima stagione da romanista è riuscito a sconfiggere la “maledizione del vice-Dzeko”, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

In pochi mesi, infatti, lo spagnolo è riuscito a realizzare in maglia giallorossa 14 gol che, oltre ad essere il record personale in carriera, sono anche un gol più rispetto a quanto non abbiano fatto nelle ultime tre stagioni gli attaccanti che avrebbe dovuto dare il cambio al centravanti bosniaco, ossia Patrik Schick e Nikola Kalinic, che in totale ne hanno collezionati 14.

Da questo punto di vista, insomma, il salto di qualità è stato evidente e oggi Borja è il miglior realizzatore di una rosa in cui, paradossalmente, sono mancati proprio i gol del titolare Dzeko, fermo a 10. A fine stagione la Roma potrà decidere se riscattarlo, versando 15 milioni, oltre al milione già pagato per il prestito, o aspettare altri 12 mesi e pagarne 20 per il riscatto definitivo. In ogni caso lo spagnolo la conferma se la sta meritando sul campo.