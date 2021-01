Mayoral fa il Dzeko: “Sempre pronto ad aiutare la mia Roma”

La Roma passa 3-1 a Crotone, ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato (la quinta nelle ultime sei partite) e non solo difende il terzo posto, ma guadagna sul secondo dell’Inter, sconfitta dalla Sampdoria, ora distante tre lunghezze alla vigilia dello scontro diretto, che ci sarà domenica (ore 12.30) all’Olimpico, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Senza Dzeko, partito dalla panchina, c’era curiosità per la prestazione di Borja Mayoral, che ha risposto alla grande realizzando una doppietta. Lo spagnolo non giocava titolare in campionato dalla gara con il Parma (22 novembre): in quella occasione aveva segnato il suo primo gol in Serie A. Ora il totale stagionale, compresi i 3 in Europa League, è salito a 6. “Sono molto contento – le parole dell’ex del Real Madrid – per la mia prima doppietta in campionato ma soprattutto per la vittoria della squadra, e su questo campo non era facile“.

Contro l’Inter dovrà tornare in panchina per lasciare spazio a Dzeko: “Lavoro al massimo, poi è l’allenatore che decide quando devo giocare. Sono sempre pronto ad aiutare la squadra“.

Domenica all’Olimpico uno scontro diretto che vale il secondo posto. La Roma contro le big non ha mai convinto: “Per noi è importante fare i tre punti, vogliamo vincere sempre, non ci importa chi è l’avversario. L’Inter è una bellissima squadra e lotteremo per fare risultato, come abbiamo fatto tutte le volte che abbiamo affrontato squadre di vertice” ha detto Fonseca.