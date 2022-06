Matic: “La Roma mi rende felice”. Ora Mourinho aspetta il colpo da novanta

“Sono felice di essere alla Roma". Queste le prime parole da calciatore giallorosso di Nemanja Matic, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il centrocampista serbo è arrivato ieri mattina a Ciampino proveniente da Banja Luka, in Bosnia. Poi è andato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche , che si sono prolungate fino al pomeriggio.

Rimandata a oggi, invece, la visita a Trigoria, dove incontrerà il g.m. Tiago Pinto e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 12 mesi, con opzione di rinnovo automatico per un altro anno al raggiungimento del 50% delle presenze. Matic guadagnerà 3,5 milioni netti che potranno arrivare fino a 4,2, uno stipendio da top nella rosa giallorossa, perché è quello il ruolo che gli chiederà José Mourinho.

Il portoghese lo ha avuto in passato al Chelsea e al Manchester United – è il settimo calciatore più utilizzato dallo Special One alle spalle di Lampard – e ora anche alla Roma. Il suo arrivo è un segnale di come la società abbia deciso di accontentare in tutto e per tutto l’allenatore che ha portato un trofeo europeo a Trigoria dopo oltre 50 anni.