Matic cambia le strategie della Roma: ora il colpo grosso sarà in attacco

L'arrivo a parametro zero di Nemanja Matic regala a Mourinho un giocatore di assoluta fiducia e cambia le strategie di mercato della Roma. Secondo Luca Valdiserri de Il Corriere della Sera, ci si aspettava una spesa ingente per un regista in grado di dettare i ritmi e di fare da schermo davanti alla difesa e invece al 99% il 'colpo grosso' sarà un attaccante da affiancare ad Abraham. Matic, 34 anni, ha giocato per Mou al Chelsea e al ManchesterUnited, un suo fedelissimo e avrà un contratto da 3,5 milioni più bonus con un'opzione per il secondo anno: baseterà che la Roma si qualifichi a una coppa europea. E' abbinato con Cristante. In quella zona sono stati valutati anche Douglaz Luiz, Xeka e Zakaria, tutti da più di 30 milioni di euro. Cifra importante che garantirà l'arrivo di un attaccante da 10/15 gol da affiancare ad Abraham e Zaniolo. Se le strade tra Roma e Nicolò dovessero dividersi, il tesoro per Pinto sarà ancora maggiore. Un profilo alla Dybala, un attaccante di livello internazionale già pronto per i massimi livelli. L’attacco della Roma, nell’ultima stagione, ha prodotto gol con continuità soltanto con Abraham, che tra l’altro gradisce l’idea di aver un compagno di reparto.