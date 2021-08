Mascherine all’Olimpico, al via le multe retroattive

Saranno presi dei provvedimenti per chi non indossa la mascherina

Dopo le polemiche legate al mancato utilizzo delle mascherine all’interno dello Stadio Olimpico, scatta la linea dura. Già da oggi pomeriggio in Lazio-Spezia ci saranno alcune misure di sicurezza per limitare il rischio di contagi sia all’esterno sia all’interno dell’impianto. Come riportato su Il Corriere della Sera, si lavora ad esempio ad aree riservate per raggruppare chi ha problemi di riconoscimento del Green Pass, in attesa che gli steward e i medici aziendali diano il loro lasciapassare. Saranno presi dei provvedimenti per chi non indossa la mascherina: scatteranno delle multe retroattive dopo che è stato ricostruito il percorso dall’ingresso al posto a sedere con l’utilizzo delle telecamere di vigilanza. Tolleranza zero per chi, d’ora in poi, entrerà all’Olimpico senza indossare una protezione. L’obiettivo è quello di evitare scene come quelle di Roma-Fiorentina quando all’ordine con cui si è proceduto agli ingressi, ha fatto seguito poi la violazione delle norme anti-Covid. La prova generale tenutasi per Roma-Trabzonspor ha dato segnali incoraggianti.