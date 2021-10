Mancini: “Zaniolo escluso non per il gestaccio”

Il C.t.: "Non è tra i convocati per scelta tecnica, ma penso che debba stare attento a certe cose. È giovane, sarà importante per la nostra Nazionale"

Resterà a Roma, Nicolò Zaniolo, e avrà l’opportunità di potersi allenare con calma per due settimane, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Per quanto ci tenga, e molto, alla Nazionale, forse questa è la sola buona notizia una volta saputo della mancata convocazione in Nazionale. L’esclusione per la Nations League non ha nulla a che fare con il gestaccio ai tifosi della Lazio, che gli è costato 10mila euro di multa, ma al c.t. Mancini non è comunque piaciuto: “Zaniolo non è tra i convocati per scelta tecnica. È giovane sarà importante per la nostra Nazionale. Non paga il gestaccio, ma penso che debba stare attento a certe cose". Nicolò domani in casa contro l’Empoli tornerà dal primo minuto. Poi avrà due settimane per lavorare ed essere pronto alla settimana di fuoco che attende la Roma: Juventus a Torino, Bodo in Norvegia in Conference League e Napoli all’Olimpico.