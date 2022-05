Mancini: “Testa al Torino, solo dopo penseremo a scrivere la storia”

Il difensore: "Mourinho? Ci carica come ha sempre fatto, se giochiamo contro il Real Madrid o contro l’ultima dell’ultima categoria"

La Roma finirà la stagione con 55 partite giocate, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, la stanchezza è un tema che Mourinho ha tirato spesso in ballo: “Non deve essere un alibi. Dobbiamo prepararci per il Torino, ci siamo riposati, mancano le ultime due partite e poi andremo in vacanza”.

Nello spogliatoio c’è la consapevolezza di poter scrivere la storia: “Ci pensiamo dalla semifinale col Leicester, ma ora vogliamo chiudere bene in campionato. Giocheremo una finale europea e non tutti hanno la possibilità di farlo. Non è la Champions, ma come valori la Conference è uguale all’Europa League. Sono esperienze che ognuno di noi metterà nel suo bagaglio per avere una consapevolezza diversa. Mourinho? Ci carica come ha sempre fatto, se giochiamo contro il Real Madrid o contro l’ultima dell’ultima categoria".