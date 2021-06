Mancini e Karsdorp, l’estate è solo giallorossa e fa felice Mourinho

Roma quasi al completo dal precampionato: sarà un vantaggio

Redazione

Tra gli esclusi dalla lista finale degli azzurri per l'Europeo c’è anche Gianluca Mancini. Ci sperava. Ci credeva. Invece, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, dovrà vedere l’Euro 2021 in tv, compresa l’ultima amichevole di stasera, contro la Repubblica Ceca, in cui Spinazzola sarà titolare, Cristante in panchina e Pellegrini in bacino di carenaggio con l’obiettivo di recuperare per Italia-Turchia dell’11 giugno. Delusione anche per Karsdorp, preconvocato dall’Olanda e poi scartato.

Nicolò Zaniolo sapeva che il recupero dall’infortunio al ginocchio non collimava con i tempi di Euro 2021. Ibanez ha detto no alla nazionale olimpica brasiliana (Villar e Mayoral aspettano le convocazioni olimpiche della Spagna). Dzeko, Kumbulla e Mkhitaryan non si sono qualificati con Bosni, Albania e Armenia. Veretout non è mai stato chiamato dalla Francia e non aveva illusioni.

Per José Mourinho sarà un piacere avere quasi tutta la rosa a disposizione già dal precampionato. Il tecnico portoghese vuole organizzare subito amichevoli di un certo livello: sicuro il Benfica, contatti con il Bayern. Per Mou è molto importante avere anche giocatori motivati e, sicuramente, toccherà il tasto della rivincita per chi non è stato convocato per Euro 2021.