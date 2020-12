Mancini: “Certi black-out sono inammissibili”

“Il mister ha detto che abbiamo fatto una prestazione da bambini? Ha ragione, dobbiamo guardare avanti e non ripetere il secondo tempo con l’Atalanta”.

Non cerca alibi, Gianluca Mancini. “Ci sta di calare fisicamente – le sue parole a fine gara – ma non dobbiamo prendere questi gol. Potevamo riprenderla, invece siamo andati in barca. Gli scontri diretti? Non siamo inferiori a Napoli o Atalanta, e nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, però non possiamo prendere 4 gol e avere questi black-out, dobbiamo rimanere in partita perché c’è sempre uno spiraglio per recuperare“.