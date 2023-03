Manca Ibanez, chance per Llorente

Ci sarà Rui Patricio, oggi pomeriggio, insieme a José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia del match (domani alle 18.45) contro la Real Sociedad. È la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, con il ritomo previsto sette giorni dopo in Spagna (ore 21). La scelta non è casuale perché, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, premia la grande prestazione del portiere contro la Juventus, arrivata dopo un periodo in cui il numero 1 è stato indicato come uno dei problemi della squadra. Qualche partita non brillante è bastata per mettere in dubbio due anni in giallorosso, in cui gli alti sono stati sicuramente di più rispetto ai bussi. Rimanendo a questa stagione, Rui Patricio ha mantenuto per 13 volte la sua porta inviolata. Contro gli spagnoli aI posto di Ibanez dovrebbe toccare a Llorente, un ex della partita. Arrivato a gennaio in prestito dal Leeds, Liorente ha giocato in giallorosso pochi secondi nel recupero del match con l'Empoli: la sua ultima apparizione con gli inglesi risale al 28 gennaio, 14 minuti in FA Cup; l'ultima da titolare l'ha giocata dieci giorni prima, sempre in Coppa.