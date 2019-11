Mamma Zaniolo ringrazia i napoletani

C’è anche un modo bello e civile di vivere una rivalità sportiva, facendo il tifo per la propria squadra ma riconoscendo i meriti dell’avversario, riporta il “Corriere della Sera”. La miglior risposta ai cori sul Vesuvio, che hanno quasi portato alla sospensione di Roma-Napoli, viene dallo scambio sui social tra la mamma di Zaniolo e i tifosi “veri”, sia giallorossi che biancazzurri. “Con questo post voglio ringraziare in primis i tifosi romanisti per i mille messaggi di stima verso Nicolò e tutta la mia famiglia: è veramente emozionante e incredibile sentire il vostro affetto. Inoltre volevo ringraziare tutti i tifosi napoletani che hanno speso due parole e anche qualcosina in più, nonostante la delusione per il risultato, mostrando stima verso Nicolò, scrivendomi le cose più belle e genuine che un calcio a volte malato non lascia intravedere“.