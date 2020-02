Mamma Zaniolo: “Mancini lo aspetterà”

“Il c.t. Mancini gli ha detto di stare tranquillo, perché lo aspetterà”. Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo, apre alla possibilità che il figlio possa partecipare ad Euro 2020. “Dopo una settimana Mariani ci ha detto che in quattro mesi avrebbe recuperato. Spero sia disponibile per l’Europeo ma non possiamo affrettare i tempi”. Ieri mattina, riporta il Corriere della Sera, la signora Costa ha trovato una brutta sorpresa: nella notte dei ladri hanno completamente smontato l’interno del suo Suv. Già lo scorso anno era stata presa di mira: prima le era stata rubata l’automobile, poi restituita, e poi era stata rapinata per strada.