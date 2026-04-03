Malen cerca partner: contro l’Inter prende quota Vaz

La caccia è sempre aperta. Dal 18 gennaio, dalla partita sul campo del Torino in cui Malen ha debuttato nella Roma. Da quel giorno Gasperini cerca la formula ideale per innescare il centravanti tanto atteso. Così accade da dodici partite. E dieci volte Gian Piero - scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera - ha cambiato l'attacco. Solo in quattro partite vicino a Don hanno giocato gli stessi due compagni: Soulé e Pellegrini contro l'Udinese e 1l Cagliari e Zaragoza sempre con l'ex capitano contro il Napoli e la Cremonese. Poi l'alternanza tra Pisilli, Cristante, El Shaarawy e Venturino. Gasp ha potuto schierare solo in un caso, il 25 gennaio contro il Milan all'Olimpico: Malen affiancato da Dybala, con Soulé subito dietro nel 3-4-1-2, cioè con due punte come fa (quasi) sempre quando gli avversari si difendono con la linea a quattro. Domenica sera contro l'Inter il tridente potrebbe essere ancora diverso. Da qualche giorno sta prendendo quota la candidatura di Vaz che ha lasciato il segno contro il Bologna in Europa League. Robinio ha anche il vantaggio di essere rimasto a Trigoria durante la pausa. Gasperini ha quindi avuto la possibilità di dedicarsi, soprattutto tatticamente, al francesino.