Da solo, in meno di mezzo girone, ha segnato tanto quanto i primi tre marcatori della Lazio, sommati, in tutto il campionato. Malen ha cambiato la vita della Roma e contribuito a riscrivere un finale di stagione che per i giallorossi, probabilmente, oggi avrebbe avuto un peso decisamente minore. S'è divertito in questi mesi a scoprire la città, Donyell. Si è fatto travolgere dall'amore dei tifosi, che gli chiedono i selfie pure quando va di persona al supermercato, sempre lo stesso, in zona Eur. Gli manca un pezzo, però. Lo scoprirà oggi, orario insolito, un mezzogiorno di fuoco e di Champions League. Gli manca il derby, non l'ha mai giocato. E - come scrive Davide Stoppini su 'Il Corriere della Sera' - avrà vicino Dybala, la sponda che tanto (troppo) gli è mancata lungo la stagione. A Parma, prima del fischio d'inizio, i due si sono messi a parlottare da soli, scambiandosi idee sui movimenti: i calciatori si riconoscono, riconoscono chi è al loro livello. I due hanno giocato insieme tre partite: in due di queste la Roma ha segnato tre gol, qualcosa vorrà pur dire. Gasperini riparte da loro. Ma nell'allenamento di ieri il tecnico ha perso Manu Koné: il francese ha accusato un guaio muscolare che lo toglie di mezzo dal derby, anche se manca l'ufficialità del forfait perché i convocati verranno resi noti solo stamattina (ieri sera squadra comunque in ritiro). Al posto del centrocampista dovrebbe esserci El Aynaoui.