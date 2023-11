Mal di trasferta: 4 vittorie su 23 gare nel 2023

Un dato misero, che non può essere frutto di casualità né venir addebitato soltanto al fatto di giocare fuori dalle mura amiche. Nel calcio moderno una grande squadra deve produrre tanto nel proprio stadio quanto fuori. La Roma in trasferta tende ad essere troppo rinunciataria, preoccupandosi quasi esclusivamente della fase difensiva. Non avendo a disposizione un blocco difesa più portiere di livello alto, questa strategia può pagare in alcuni casi (contro il Bayer Leverkusen la scorsa stagione) ma il più delle volte risulta deficitaria, come si è visto recentemente contro Inter e Slavia Praga. Non a caso questa stagione la Roma ha generato una media di 1.56 xG a partita in casa, dato che scende a 1.2 nelle trasferte.