Maitland-Niles subito disponibile: “Voglio farvi vedere chi sono”

L’esterno classe 1997 ha scelto la maglia numero 15, ieri si è allenato con i nuovi compagni agli ordini di Mourinho

"Grazie ai tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose da qui alla fine di questa stagione" sono queste le prime parole da romanista di Ainsley Maitland-Niles, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Al club inglese andranno subito 500 mila euro più eventuali bonus. Il nuovo giocatore dello Special One ha scelto la maglia numero 15 e oggi sarà a disposizione per il match contro la Juve. "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono". Soddisfatto anche il general manager Tiago Pinto, che entro un paio di giorni conta di regalare al portoghese anche Sergio Oliveira (proseguono senza sosta i contatti con il Porto), che ha già detto sì alla proposta giallorossa: "Maitland-Niles è un calciatore giovane che risponde ai requisiti che cercavamo per rinforzare la squadra e che sa ricoprire diversi ruoli. Quando abbiamo parlato con Ainsley siamo rimasti colpiti dal suo entusiasmo di unirsi al nostro gruppo e di mettersi a disposizione di Mourinho".