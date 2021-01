Maicon il doppio ex «Che vinca il bel calcio»

“Spero che vinca il bel calcio“. Da doppio ex di Inter e Roma, Douglas Sisenando Maicon non si sbilancia in un pronostico per il big match di oggi all’Olimpico, scrve Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il brasiliano è tornato in Italia da un paio di giorni perché, a quasi 40 anni, ha deciso di tornare a giocare. Lo farà con il Sona, in provincia di Verona, una squadra che milita nel girone B della Serie D e che è una vera e propria succursale di calciatori brasiliani, ben dieci. “Ho sempre avuto il pensiero di tornare in Italia – le parole del terzino che ha conquistato il triplete in nerazzurro ma che è stato protagonista di un paio di stagioni ad alto livello nella Roma -, me lo chiedevano anche i miei familiari. Adesso è arrivata questa opportunità, l’ho accettata subito e sono fortunato: in futuro potrei giocare anche con mio figlio Felipe, ha 15 anni e anche lui è qui con me“.