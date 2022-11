Ma Scaloni aveva visto Dybala col Toro?

Dybala non era sicuramente in grado di iniziare la partita contro l’Arabia Saudita, ma poteva essere importante anche per pochi minuti, sul 2-1 per gli avversari, tanto più che l’arbitro ha concesso un recupero da record mondiale. Particolare importante: l’Argentina ha fatto quattro sostituzioni, quindi Scaloni ne aveva una quinta a disposizione. Se Dybala non poteva giocare, perché è stato convocato?