Lukaku segna, il Toro risponde con Zapata

I bomber si scatenano e firmano il pareggio dell'Olimpico di Torino

Redazione

Guardiola ha insegnato al mondo che il centravanti può essere lo spazio, però se hai Lukaku o Zapata va bene lo stesso, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Torino-Roma non poteva accontentare tutti per un ovvio motivo: cercavano la terza vittoria consecutiva ma, logicamente, non potevano ottenerla insieme. Ne è uscito così un pareggio combattuto, più di spada che di fioretto, firmato dai due attaccanti

Come diceva Giovanni Trapattoni: chi vuole il balletto può accomodarsi alla Scala. Quello che si è visto ieri a Torino è stato sport, nella sua accezione più atletica. "Bella partita e bel Toro - ha detto il presidente Urbano Cairo -. Non era facile rimontare ma ho sempre visto la mentalità giusta. Zapata ha una fisicità incredibile, ma mi è piaciuto anche Buongiorno, che ha sfidato un Lukaku in forma". Sincero anche José Mourinho: "Sono due punti persi, perché eravamo in vantaggio a 5' dalla fine, ma è stata una bella partita". Verità.

