Lukaku sbarca oggi a Roma e l’aereo lo guida Dan Friedkin

Guida Dan Friedkin. In tutti i sensi, scrive Gianluca Piacentinisu Il Corriere della Sera. Guida la Roma come proprietario, con l’obiettivo dichiarato di riportarla al più presto in Champions League : il primo anno ha conquistato Mourinho, il secondo Dybala e il terzo Lukaku. E guiderà personalmente l’aereo privato che – controllori di volo permettendo – partirà da Londra e atterrerà a Ciampino oggi alle 17. Business, cinema, Roma e volo sono le sue grandi passioni, in ordine alfabetico.

La coppia Lukaku-Dybala fa impazzire, anche se servirà pazienza. La data da cerchiare in rosso sul calendario è probabilmente quella del 17 settembre, giorno di Roma-Empoli che si giocherà in un Olimpico sicuramente sold out. Big Rom ha bisogno di qualche allenamento vero, Dybala è in forse per Roma-Milan.