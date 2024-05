Lukaku regala il 6° posto. De Rossi: “La Roma ha un cuore gigantesco”

La Roma supera 1-0 con grandi sofferenze il Genoa, conquista il sesto posto vincendo il derby a distanza con la Lazio (in virtù degli scontri diretti e finisce davanti dopo quattro anni), scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, e ora per conquistare l'accesso alla prossima Champions League non può fare altro che tifare per la vittoria in Europa League dell'Atalanta mercoledì contro il Bayer Leverkusen, Atalanta che però non dovrà poi arrivare tra le prime 4 in classifica. "La Roma - le parole di De Rossi - nella sua storia ha mantenuto il posto in Champions per tanti anni, dipende da come giochi, da come costruisci la squadra e da quanto sei continuo. Farò tutto quello che posso per rendere questa squadra migliore, poi ci sono paletti e budget da rispettare. Non ne ho parlato nel dettaglio con la proprietà ma insieme cercheremo di rendere la Roma una squadra che può ottenere un piazzamento più alto. Come valori dobbiamo provare ad arrivare tra le prime quattro, non che questo sia facile o dovuto perché ci sono tante squadre forti. Sono ottimista per il futuro ma non festeggiamo un sesto posto, se non avessimo fatto quella bella cavalcata in Europa, che non rimpiango, con sette giorni per preparare le partite avremmo fatto meglio in campionato. Penso di essermi dimostrato all'altezza della situazione, mi sono riappropriato della mia casa e finché non sono rientrato non mi rendevo conto di quanto mi mancasse". Per migliorare bisognerà lavorare sul mercato.