Lukaku non rianima la Roma e Mourinho resta in silenzio

Un punto in tre partite: per trovare un avvio così disastroso della Roma bisogna tornare indietro alla stagione 1995-96, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Sulla panchina giallorossa c’era Carlo Mazzone, e la sua Roma dopo aver pareggiato la prima contro la Sampdoria, perse contro l’Atalanta e (curiosamente) alla terza giornata, in casa, 2-1 proprio contro il Milan. A fine campionato (l’ultimo con Mazzone in panchina), i giallorossi arrivarono al quinto posto, una posizione che oggi sembra un miraggio per Mourinho, che ha deciso di rimanere in silenzio a fine partita. L’unica frase dello Special One è quella «rubata» dalle telecamere durante la partita, esattamente nel momento della concessione del calcio di rigore in favore del Milan, Mourinho ha gridato "Vergogna" all’arbitro Rapuano, lo stesso che lo scorso anno lo cacciò (fu poi squalificato per 2 giornate) durante la gara con il Torino. Probabilmente proprio per evitare ulteriori polemiche nei confronti della classe arbitrale, che hanno avvelenato la passata stagione, Mourinho ha evitato di commentare la seconda sconfitta consecutiva da parte della formazione giallorossa.