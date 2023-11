Lukaku cala il poker con il Belgio. Segnali rassicuranti per la Roma

Ieri sera contro l’Azerbaijan il belga ha segnato sia di testa che di destro

Quattro gol in venti minuti. Se qualcuno, in casa giallorossa, era preoccupato per le ultime prestazioni leggermente sottotono di Romelu Lukaku, ieri da parte del centravanti belga è arrivata una risposta più che rassicurante per la Roma Big Rom, con il Belgio gia qualificato alla fase finale di Euro 2024, ha deciso di entrare ancora di più nella storia del proprio Paese, realizzando un poker ieri sera contro l’Azerbaijan, scrive Gianiuca Piacentini su Il Corriere della Sera. Nell'arco di appena 20' (tra il 17 e il 37 del primo tempo) ha messo in mostra tutto il repertorio, segnando 2 reti di testa e 2 con il destro.

In giallorosso lo score del belga, finora, è di tutto rispetto: 9 gol totali, 6 in campionato e 3 in Europa League. Ma c'è bisogno di lui per provare a centrare un obiettivo che potrebbe determinare anche il suo futuro: la qualificazione alla prossima Champions Lcaguc. Non importa che arrivi attraverso il campionato o l'Europa League, ma qualificarsi aumenterebbe in maniera esponenziale le possibilità di trattenere Romelu nella Capitale anche il prossimo anno.

