Lukaku batte il Genoa. Ora la Roma tifa Atalanta

Adesso bisognerà chiedere un nuovo favore nerazzurro, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Ieri il gol dell'interista Dumfries ha spento i sogni di sorpasso di Lotito e Tudor, mercoledì prossimo l'Atalanta deve battere il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League e poi finire il campionato al quinto posto. Solo con questa combinazione si apriranno le porte della Champions League anche al club dei Friedkin. La Roma ha finito la stagione sulle ginocchia e se ieri sera avesse incontrato un'avversaria affamata di punti probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Ma nessuno le ha regalato nulla, perciò il merito resta. Il gol di Lukaku è arrivato quando la Roma era in dieci per l'espulsione di Paredes, che ha pensato bene di mandare a quel paese due volte l'arbitro. Prima il giallo e poi il rosso. Imperdonabile per un calciatore della sua esperienza. De Rossi ha comunque provato a rafforzare l'attacco con Dybala (non in condizioni presentabili) e El Shaarawy. Da un cross del Faraone è nato il gol. Poco o tanto si vedrà. Per adesso è comunque speranza.