L’Uefa vuole abolire il gol che vale doppio in trasferta in caso di parità

I gol segnati in trasferta, in caso di parità di punteggio tra match di andata e ritorno, non varranno più doppio, come riporta il Corriere della Sera. La norma, stabilita nel 1965 e tuttora in vigore, è stata giudicata obsoleta dal Comitato delle competizioni per club dell’Uefa e passerà ora al vaglio dell’esecutivo di Nyon in calendario a giugno prima di essere abrogata ufficialmente. Nell’ultima edizione di Champions, sia la Juventus che i campioni in carica del Bayern Monaco sono stati estromessi proprio in virtù di questo regolamento. Già dalla prossima edizione di Champions, di Europa League e della nuova Conference, i gol segnati fuori casa avranno lo stesso valore di quelli casalinghi.