L’ottimismo di Nicola per far correre il Torino. Fonseca: “Penso a vincere non a convincere”

“Affrontiamo una Roma molto forte, servirà un Toro energico, competitivo e attento“, dice il tecnico granata Davide Nicola. Con lui in panchina, scrive Mirko Graziano sul Corriere della Sera, si viaggia alla media di 1,27 punti a partita: 14 punti in 11 gare per intenderci, un ritmo da decimo posto ci fanno sapere gli statistici. Positiva la sgasata con Juve (2-2) e Sassuolo (vittoria in casa), ma la classifica ancora poco rassicurante costringe Belotti e compagni a restare sui pedali per allontanare ogni cattivo pensiero.

La Roma arriva intanto a Torino carica di entusiasmo dopo l’accesso alla semifinale di Europa League, ha però bisogno di un finale di campionato straordinario per entrare fra le prime 4 e guadagnarsi la Champions a prescindere dall’avventura europea. Una differenza di rendimento fra campionato e Coppa che ha spaccato l’opinione pubblica attorno a Fonseca. “Io lavoro per far vincere la Roma — conclude —, non per convincere le persone. Quando si vince abbiamo più gente accanto, quando si perde succede il contrario… “.