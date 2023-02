Lorenzo (tetraplegico) con la maglia di Pellegrini e i compagni “Lollisti”

I compagni di scuola di Lorenzo, bambino di 8 anni tetraplegico, sono stati chiamati «Lollisti»: a turno lo aiutano a muoversi con la sua sedia a rotelle in sicurezza. Iniziato come un gioco, grazie all'intuito della maestra Aurora Rinaldoni, la buona pratica della classe di terza elementare dell'Istituto comprensivo Gramsci al Trullo, è diventato un modello di Inclusività, tanto da attirare l'attenzione dell'assessorato capitolino alle Pari opportunità e della società calcistica As Roma (per la quale fa il tifo Lorenzo). Per questo in occasione della giornata mondiale contro il bullismo, scrive il Corriere della Sera, Lorenzo e la sua classe sono stati raggiunti in videochiamata dal capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Si è svolto in presenza, invece, l'incontro con Romolo, la mascotte della squadra giallorossa.