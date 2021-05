L’ombra di Mou sul derby romano. Fonseca gli prepara il lavoro

La Lazio vuole togliere alla Roma anche la Conference

Un Derby reale e virtuale. Roma-Lazio mescola presente e futuro, calcio e social, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.Reale perché vale per l'Europa di scorta ma conserve tutta la tensione della stracittadina. Virtuale perché la Roma con l'iniziativa che finanzierà "A scuola di tifo" l'iniziativa antirazzista nelle scuole ha venduto 40.000 biglietti e virtuale anche perché se Josè Mourinho non è ancora arrivato ma la sua ombra e già sulla partita e sul campionato. Per esempio nelle ultime partite Fonseca ha abbandonato la difesa a tre per quella a quattro, lo schema che lo speciale guarda sempre usato e userà anche alla Roma.