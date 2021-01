Lo strappo di Fonseca: “Dzeko? Penso soltanto a chi gioca oggi”

Sono il tono delle parole e l’espressione del viso che dicono tutto, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera: “Dzeko ha avuto una contusione nell’ultima partita, ha sentito un fastidio e non sarà pronto. Sul nostro rapporto non ho altro da dire, non può giocare. Io sono concentrato sulla partita e mi devo focalizzare sui giocatori che affronteranno lo Spezia“. Fine delle comunicazioni tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko. Il centravanti non è stato convocato per la partita di oggi pomeriggio contro lo Spezia, replica del tracollo in Coppa Italia finito ufficialmente con lo 0-3 a tavolino per le sei sostituzioni fatte dai giallorossi. Una leggerezza inconcepibile per un club professionistico che è deflagrata poi in spogliatoio a fine partita: Dzeko è stato pesantissimo nelle accuse a Fonseca e al suo staff, colpevoli secondo lui (e secondo molti compagni di squadra) tanto quanto il team manager Gianluca Gombar che ha pagato ora con la rimozione dall’incarico e forse presto con il licenziamento.

La seconda puntata è avvenuta prima dell’allenamento di ieri, quando Fonseca ha detto con la squadra schierata che contro lo Spezia avrebbe giocato Mayoral e non Dzeko. Da lì è partita un’altra durissima discussione he ha portato alla rottura definitiva, visto che a Fonseca sono state rinfacciate altre due colpe: scaricare sempre le responsabilità sugli errori dei singoli e preparare spesso male le partite, come ad esempio il derby dove, una mossa di Simone Inzaghi ha deciso la partita: il tecnico laziale ha arretrato Leiva, facendo cadere Veretout nella trappola di una marcatura a uomo che lo ha tenuto troppo «alto» mandando il centrocampo giallorosso in costante inferiorità numerica. E in 23 minuti, per colpa degli errori di Ibanez ma anche della lentezza di Fonseca nel reagire, la Lazio si è presa il derby.

Se siamo di fronte a un caso simile a quello tra Atalanta e Papu Gomez lo capiremo presto. Dopo l’ultimo allenamento, però, nessuno aveva parlato di un problema fisico per Dzeko, mentre dal club erano state fatte presenti le condizioni precarie di Pedro e Mkhitaryan (tutti e due out). Giocherà Borja Mayoral, che Fonseca ha incensato: “Per me contro lo Spezia ha giocato molto bene“. Un altra frecciata a Dzeko.