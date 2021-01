Lo Spezia è una trappola per la Roma. Zaniolo positivo asintomatico

Di quel 16 dicembre 2015 è rimasto solo Edin Dzeko. Lo Spezia era undicesimo in serie B e, per la Roma, passare il turno in Coppa Italia non fosse un problema, tanto più giocando in casa. Invece finì ai rigori e i giallorossi furono eliminati. Poco tempo dopo Garcia fu esonerato. Lo Spezia nel frattempo è cresciuto, ha conquistato la serie A e si ripresenta negli ottavi di Coppa Italia nel momento peggiore per il suo avversario: cioè dopo un derby perso 3-0. Dzeko, stasera, partirà dalla panchina. In attacco Mayoral e Pedro, a centrocampo Cristante, in difesa Kumbulla e Mancini. La Roma, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, ha tutto da perdere. Un nuovo passo falso vorrebbe dire crisi nera. Nonostante le sconfitte con Napoli, Atalanta e Lazio i Friedkin non hanno messo in discussione Fonseca: il contratto scade a giugno e ha una clausola che lo prolunga di una stagione in caso di qualificazione alla Champions. Altrimenti, arrivederci e grazie. Continua il momento nero per Nicolò Zaniolo, risultato positivo al Covid. Zaniolo, infortunato, non si è mai allenato con la squadra.