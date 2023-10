Lo Special One studia la doppia Roma contro Slavia e Inter

Domani in Europa League potrebbero esserci quattro o cinque cambi in vista della sfida del Meazza

Mourinho studia la doppia Roma . L'impegno con lo Slavia Praga di domani sera (ore 21, arbitra il norvegese Espen Eskas) è importante per la vittoria del girone di Europa League, che garantisce il "salto" di un turno, ma non è ancora decisivo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Quello di domenica (ore 18) a San Siro con l'Inter, in caso di risultato negativo, può invece essere determinante nella corsa a un posto in Champions League. Contro lo Slavia potrebbero esserci quattro o cinque cambi: uno, come detto, tra i pali. In difesa dovrebbe rientrare dal primo minuto Diego Llorente, ma c'è da capire se giocherà al posto di Cristante o di Ndicka, uscito con una contusione al piede destro dal match contro il Monza. Nel primo caso, Cristante potrebbe tornare a centrocampo e dare un turno di riposo a Bove, Aouar o Paredes.