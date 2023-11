Lo Special One sorride: solo Ndicka ha giocato 180 minuti

Su 14 convocati solo il difensore ha giocato due gare piene

Redazione

Alla Roma di José Mourinhola pausa per le Nazionali fa bene, scrive Guendalina Galdi su Il Corriere della Sera. Dati alla mano, da quando c'è in panchina l'allenatore portoghese la squadra è tornata in campo dopo una sosta con una vittoria in sette occasioni su nove le uniche due eccezioni (una sconfitta in trasferta contro la Juventus e un pari interno contro il Genoa) risalgono alla sua prima stagione a Roma.

La buona gestione del riposo, più o meno forzato, di chi resta a Trigoria può rendere lo stop un alleato della squadra, attesa da otto partite nei prossimi 35 giorni. Mourinho sa come ripartire forte e stavolta per farlo potrà contare di nuovo sul giocatore che più di tutti ha beneficiato della sosta: Lorenzo Pellegrini. E i nazionali? Più appagati che stanchi: su 14 convocati solo Ndicka ha giocato due gare piene, tutti gli altri - seppur gratificati da qualificazioni, gol e assist - meno di 180 minuti. D'altronde, al rientro, anche morale e fatica non sono fattori da trascurare.

