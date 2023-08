Lite tra Fiorentina e Roma ma Beltran è pronto per la Viola

Sempre più colpi di scena nella corsa al centravanti della Roma, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Nelle ultime ore, infatti, viste le resistenze del Santos per liberare Marcos Leonardo, Tiago Pinto è tornato con forza su un vecchio pallino come Lucas Beltran, attaccante classe 2001 del River Plate. Era stato trovato un accordo con il giocatore, ma il caso è poi deflagrato perché la Fiorentina, che attende il calciatore oggi per le visite mediche, ha fatto la voce grossa grazie all’offerta superiore fatta al River per il cartellino dell’attaccante. Con tanto di lite tra dirigenti dei due club per l’intromissione della Roma in una trattativa che sembrava già conclusa.