L’Italia che non si arrende: la foto del bambino in strada con la maglia di Zaniolo fa commuovere

In questi giorni di tristezza, un velo di poesia a tinte romaniste si è posato su Milano. Così l’immagine – apparsa sulle pagine de ‘Il Corriere della Sera’ – del bambino che gioca con un pallone e la maglia giallorossa di Zaniolo sulle rotaie sgombre di via Manzoni diventa iconica. “Immagine che sembra scattata in un coprifuoco urbano d’altri tempi e/o senza tempo. Viene da chiedersi se quella figurina in movimento che irrompe nell’immobilità irreale e astratta della città sia davvero un bambino bramoso di libertà, di aria, di gioco, oppure sia un angelo disegnato da Chagall e planato da chissà dove per dirci qualcosa”, si legge nell’articolo di Paolo Di Stefano.