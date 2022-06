L’Inter tentenna su Dybala, la Roma e Mourinho alla finestra

Contatti, nelle settimane scorse, ce ne sono stati. Lo stesso Mourinho ha fatto sapere all’attaccante quanto lo considerasse importante

Se da una parte il sogno Cristiano Ronaldo sembra destinato a rimanere tale, la suggestione Dybala non si è ancora spenta del tutto in chiave giallorossa, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La situazione tra l’Inter, che ha chiuso per il ritorno a Milano di Lukaku, e l’argentino è in pieno stallo e questo lascia un po’ di margine a tutte quelle squadre che guardano con attenzione all’ex juventino. Tra queste c’è ovviamente la Roma, che rimane alla finestra in attesa di sviluppi.

Contatti, nelle settimane scorse, ce ne sono stati. Lo stesso Mourinho ha fatto sapere all’attaccante quanto lo considerasse importante, ma poi l’ex juventino, spinto dal suo entourage, ha scelto l’Inter. La società nerazzurra, però, prima di poter ufficializzare l’accordo con lui, visto il rientro di Lukaku, dovrà liberarsi di qualche ingaggio importante: da Vidal a Dzeko, passando per Sanchez e Correa, la lista è lunga. Per ora l’offerta dell’Inter a Dybala è in parte fissa e in parte legata alle presenze, visti i troppi infortuni della Joya.

Tra pochi giorni comincerà la nuova stagione e Dybala comincia a chiedersi quando la società nerazzurra ufficializzerà l’accordo. Più passa il tempo, più aumenta il malumore dell’argentino e più c’è spazio per un eventuale inserimento. Da Trigoria monitorano la situazione, consapevoli che José Mourinho si aspetta un colpo per fare il salto di qualità e Dybala potrebbe essere l’uomo giusto.

In attesa di sapere quale sarà il futuro di Zaniolo, dalla Spagna filtra ancora parecchia distanza con il Valencia per Gonçalo Guedes, valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra che Tiago Pinto non ha avvicinato, nemmeno con l’inserimento di contropartite tecniche come Villar e Carles Perez. C’è minore distanza, invece, con il Sassuolo per Davide Frattesi: il centrocampista continua a spingere per tornare a Trigoria. Tiago Pinto vuole accontentare lui e Mourinho entro il raduno della prossima settimana.