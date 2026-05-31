C'è un pour parler abbastanza intenso, costante e sottotraccia che mette insieme l'Inter, la Roma ed Evan Ndicka. E' ancora presto per definirla una trattativa, ma è troppo poco per parlare di sondaggio. Ndicka è il nome che l'Inter ha messo in primissima fila se dovesse partire Bastoni. Il club neroazzurro si è cautelato: prima fissando un prezzo alto per l'eventuale addio di Bastoni (60 milioni), poi informandosi nei dettagli con la Roma per Ndicka. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Il club giallorosso ha necessità di vendere entro il 30 giugno per stare dentro i limiti del settlement agreement con la Uefa. Per Ndicka i Friedkin chiedono 30-35 milioni. L'asse Roma-Milano è caldo: anche Koné è sul taccuino dell'Inter, mentre alla Roma piace molto Carlos Augusto. Il binario doppio può funzionare, anche se slegato .