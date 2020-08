L’Inter chiederà di rinviare la serie A di un’altra settimana. Ipotesi allo studio

Prove tecniche di retromarcia. Dopo aver votato a maggioranza nell’assemblea del 3 agosto scorso la data del 19 settembre come giorno di inizio del campionato, un gruppo di club si sta chiedendo se non sia il caso di posticipare di una settimana l’avvio della stagione. La società che in ogni caso chiederà lo slittamento sarà l’Inter che ha concluso l’annata sportiva sei giorni fa. Le esigenze di rinvio però sono comuni a parecchi club. La Lega si prepara al sorteggio del calendario del nuovo campionato, che verrà diffuso l’1 o il 2 settembre. Nel Consiglio Federale del 31 agosto le date della stagione verranno ufficializzate.