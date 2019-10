Linea dura di Lazio e Roma: daspo per i razzisti

Lazio e Roma, per la prima volta, insieme nella battaglia contro i razzisti. Come riporta Il Corriere della Sera, la linea dura, varata negli scorsi giorni da Lotito e sposata anche dai giallorossi, potrebbe essere già messa in pratica nel caso in cui dovessero essere individuati coloro che a margine della partita contro il Rennes hanno macchiato gli spalti con i saluti romani. Chiunque dovesse essere individuato dalle forze dell’ordine verrà escluso a vita dalle partite casalinghe della Lazio.

Un Daspo dunque non deciso dal giudice ma dalla stessa società, come succede anche in Inghilterra. La Uefa ha apprezzato la decisione e la collaborazione è ai massimi livelli come mai era successo in passato. I due club, grazie a questa nuova linea guida, sono ora all’avanguardia in Italia nella lotta ai fenomeni di discriminazione.