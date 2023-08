L’indispensabile Belotti a caccia del passato

Il problema della Roma non è avere come centravanti Belotti, ma avere come centravanti solo Belotti. Cioè avere un unico centravanti di professione dopo aver avuto (ma ce l'ha ancora...) la possibilità/obbligo di presentarsi alla prima di campionato con un titolare e un'alternativa, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Una cosa, intanto, è sicura al cento per cento: Belotti non potrà fare peggio del passato campionato. Perché fare meno di zero gol sarà impossibile. Potrebbe pareggiare il "bottino", ma non peggiorario. E, allora, perché non ribaltare le critiche (giustificate) che si stanno susseguendo ormai da mesi sul suo conto? Continuare a contestarlo (anche in maniera feroce) non ha più senso. Proviamoci, dai: trenta anni da compiere a dicembre, campione d'Europa in carica, 106 reti nella massima serie. Detta così, la titolarità domani del Gallo contro la Salernitana fa un po' meno paura?