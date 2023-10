L’Europa, Lukaku e Belotti fanno felici la Roma e Mou

La Roma prima santifica il nuovo sponsor: sulle maglie c'è Riyadh Season, che ha fatto arrabbiare il Comune in vista di Expo 2030, scrive Luca Valdiserri per il Corriere della Sera. Poi festeggia la striscia record di Romelu Lukaku: in gol (totale 17) nelle ultime 13 presenze in questa competizione, con Anderlecht, Everton, Inter e Roma. Infine si rammarica per l'ennesimo infortunio muscolare di Pellegrini, che entra nella ripresa, serve un assist e segna un gol in 11' ma poi esce sconsolato. Mourinho, squalificato in tribuna e con lo smartphone per fotografare prima dell'inizio l'ennesimo sold out all'Olimpico, aveva provato a limitare i danni con una staffetta con Aouar. Appare chiaro che il primo posto nel girone, se lo giocheranno la Roma e i cechi nel doppio confronto. Andata all'Olimpico il 26 ottobre e ritorno il 9 novembre. Iniziata la gara con una grave disattenzione - si addormentano Cristante e Mancini, spreca Bedia - la Roma ha fatto poi valere un'indiscussa superiorità. Mou si è permesso di far riposare Dybala, ma Belotti, sostituto dell'argentino, è stato il migliore in campo. E fondamentale avere riserve pronte a dare tutto quando sono chiamate in causa e il Gallo ha fatto in pieno il suo dovere. Si aspettano avversari più probanti, ma i numeri sono numeri.